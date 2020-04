Su Tuttosport in un sondaggio per i tifosi si sta provando ad eleggere il calciatore più amato degli ultimi 25 anni. È sfida fra Del Piero e Nedved

È “sfida” fra leggende, infatti si sta tenendo un sondaggio in cui in a seconda dei voti dei tifosi si elegge il calciatore più amato degli ultimi 25 anni della storia della Juventus, su Tuttosport, infatti è in atto la finalissima fra Del Piero e Nedved. Il ceco ha battuto Pirlo. I tifosi sembrano non aver dimenticato l’affiatamento della “furia ceca” che grazie alla sua immensa qualità viene tuttora ricordato come uno dei pilastri fondamentali della rinascita bianconera del dopo Calciopoli, disposto ad accettare la B per il grande affiatamento alla maglia bianconera, che l’ha poi reso l’attuale vicepresidente. Dall’altra parte Del Piero, che non è solo la leggenda della Juventus ma anche uno degli attaccanti italiani più forti mai visti giocare in nazionale.

Juve, sfida Del Piero – Nedved per eleggere il più amato degli ultimi 25 anni

Ora la finalissima vede proprio due leggende bianconere a confronto, Del Piero che è da tutti il più amato il numero 10 che ha vinto tutto quello che si poteva vincere e che grazie alla sua tecnica indiscussa ha reso possibile la passione di tante persone che si sono avvicinante alla Juventus grazie proprio al suo talento e alla sua sportività. Dall’altra Pavel, altro esempio e bandiera bianconera che ora è il vicepresidente della Juventus, entrambi contraddistinti dalla qualità indiscussa ma soprattutto entrambi hanno accettato senza problemi il passaggio in Sere B nel duro periodo di Calciopoli. La Juventus, ma soprattutto i tifosi non dimenticano e infatti la passione, oltre la qualità, vota anche l’umanità sportiva. Due simboli a confronto in una sfida impossibile. Due veri e propri pilastri di juventinità che tuttora riesco ad essere i più acclamati anche solo quando si menziona la parola Juventus. Entrambi hanno già vinto, e la sfida sarà solo una consacrazione di due vere e proprie leggende di juventinità nel mondo ma anche di due grandi leggende della storia del calcio.

