Il fantasista colombiano non sembra trovare spazio a Madrid, l’ipotesi cessione a fine stagione è sempre più probabile, i bianconeri alla finestra

Calciomercato sempre più nel vivo delle indiscrezioni e delle possibile nuove destinazioni per tanti giocatori di talento, uno di questi è il fantasista colombiano James Rodriguez che non sembra ancora aver trovato spazio nell’attuale ritorno a Madrid, infatti la possibilità che il colombiano cambi squadra a fine stagione è quasi certificata. Ad essere interessati al fantasista sono molti i club di caratura internazionale, già il Napoli provò il colpo la scorsa estate non riuscendo a finalizzare il trasferimento per problemi economici, ora il giocatore e il suo entourage hanno riprovato a lanciarsi sul calciomercato e il caso di James Rodriguez sembra diventare sempre più interessante, negli scorsi giorni si era diffusa una nuova possibile destinazione, infatti l’Everton di Carlo Ancelotti era molto interessata al profilo del calciatore ma tuttavia il presente vuole Rodriguez molto più vicino ai bianconeri. Infatti sarebbe proprio il legame di amicizia con Cristiano Ronaldo a veicolare James verso Torino, ma c’è anche da considerare che visto il ruolo di Rodriguez già occupato, attualmente, da Paulo Dybala il suo avvento in questo momento non potrebbe garantirgli quel posto da titolare. Infatti alle porte, ci sarebbe un nuovo terzo in comodo sempre nelle sponde inglesi, si tratta del Manchester United che sarebbe già disposto a versare 40 milioni per il cartellino del fantasista.

Calciomercato Juventus, sfida aperta per James Rodriguez Un nome e un profilo che si adatterebbero perfettamente all’attuale gioco di Maurizio Sarri improntato su dinamismo e sui fraseggi, ma c’è comunque da considerare che la Juventus, attualmente, in quel ruolo che dovrebbe ricoprire James è ben coperta, infatti già Paulo Dybala gioca nella stessa posizione. Un avvento che farebbe contento Cristiano Ronaldo ma che non garantirebbe, almeno nell’immediato, la possibile titolarità. Infatti James piace ma le intenzioni del calciatore sono quelle di ritagliarsi uno spazio importante, probabilmente al Manchester avrebbe più possibilità che in bianconero, infatti i red devils sarebbero l’altra grande nuova intriga di mercato, pronti a versare 40 milioni nelle casse dei blancos. Una sfida a tre per James che, attualmente, vedrebbe in polpe la squadra inglese di Manchester proprio per richieste dell’entourage del giocatore, con la sempre vigile Juventus alla finestra pronta a fare il colpo qualora ce ne fosse la necessità. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, intervista Maurizio Sarri: la diretta streaming

