Juventus, Del Piero: il giocatore più amato degli ultimi 25 anni

Alessandro Del Piero è il giocatore della Juventus degli ultimi 25 anni più amato dai tifosi, e c’era da aspettarselo. Da giorni un sondaggio di Tuttosport sta eleggendo, in base ai voti dei tanti tifosi che stanno partecipando attivamente, il giocatore più amato degli ultimi 25 anni e nella super finale fra Alex e la furia ceca Pavel Nedved è proprio l’ex capitano numero 10 a trionfare, proclamandosi, con un netto 93% dei voti il calciatore più amato dai tifosi bianconeri.

Plebiscito per Alex. L’ex capitano numero 10 stravince il sondaggio proposto da Tuttosport in finale contro l’altra leggenda, pallone d’oro e attuale vicepresidente Pavel Nedved. L’ex numero 10 stravince con un netto 93% dei voti proclamandosi definitivamente il calciatore più amato della Juventus degli ultimi 25 anni. Alessandro Del Piero è una leggenda bianconera e tutti più o meno potevano aspettarselo, esempio sia fuori che dentro il campo. L’ex capitano con la sua classe innata ha fatto innamorare molti tifosi e sportivi di tutte le squadre, una curiosità infatti vedeva lo stesso presidente l’avvocato Agnelli fra i più grandi tifosi dell’ex capitano tanto da avergli affidato il soprannome tuttora popolare, quello di Pinturicchio, proprio per l’eleganza del gioco con cui ad ogni partita Del Piero ci deliziava. Un altro grande fan del Pinturicchio era l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi che a più occasioni aveva provato a prenderlo per portarlo nel suo Milan vincente. Un giocatore che ha dimostrato a livello assoluto la sua qualità, tanto da portare l’Italia in finale dei Mondiali (poi vinti) nel 2006, con quel gol alla Germania che ha sancito il definitivo ko per arrivare alla finale di Berlino contro la Francia. I tifosi inoltre non dimenticano che Alex fu il primo ambasciatore bianconero che accettò senza nessuna polemica la Serie B in quel duro momento di Calciopoli, fra l’altro confermandosi capocannoniere sia della Serie B che della Serie A l’anno seguente. Alessandro Del Piero non è solo una leggenda della Juventus, Alex è una stella del calcio mondiale e per chi ha amato e ama questo sport, ed è impossibile non riconoscerne le qualità.

