Le domande dei tifosi talvolta possono essere taglienti, ecco le domande dei tifosi sotto il profilo Twitter della Juventus alla quale Sarri non risponderà

Purtroppo non tutti i tifosi bianconeri sembrano aver accettato la scelta di Maurizio Sarri, oltre agli attestati di stima ci sono anche parecchi commenti negativi, infatti già sotto il profilo Twitter della Juventus che annuncia la diretta di oggi alle ore 15.00 in cui l’allenatore toscano sarà ospite della rubrica streaming #AcasaConLaJuve molti tifosi commentano piccati l’annuncio dell’allenatore fra gli ospiti della live streaming.

Sarri, le domande dei tifosi della Juventus a cui non risponderà

🙌 SARRI & VERONESI 🙌 📌 Venerdì 17, LIVE dalle 15:00, il gran finale di #ACasaConLaJuve con Maurizio Sarri e Sandro Veronesi! 📹 https://t.co/rpFcFklZ2U⁰

📹 #JuventusTV (30 giorni gratis con il codice JUVE30DAYS) ➡ https://t.co/YC7lJYNL2R⁰

📹 https://t.co/9LT3tU6PFk pic.twitter.com/fln0seWIiQ — JuventusFC (@juventusfc) April 16, 2020

Commenti come: “Venerdì 17, non poteva esserci giorno più azzeccato per la nostra sciagura di allenatore” o “La mia domanda è: quando arriva un allenatore da Juventus?” Insomma non proprio tutti i tifosi sembrano aver accettato la scelta del nuovo mister Muarizio Sarri che ricordiamolo forse non è stato ancora accettato del tutto anche per il passato napoletano, in cui allenò la rivale di campo della Juventus per tre anni e rilasciò più dichiarazioni piccate nei confronti dei bianconeri, con il famoso e intramontabile “scudetto perso in albergo”. Ma il passato non deve nemmeno compromettere quello che si sta facendo nel presente e i risultati, per ora, prima dello stop causato dall’emergenza del virus, sembravano sorridere all’allenatore che nonostante una iniziale e comprensibile difficoltà nel cambio di gioco, Sarri ha proposto fin da subito un gioco più dinamico e improntato ai fraseggi, la Juventus ha comunque la testa della classifica e raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League, anche se con un risultato negativo nell’andata degli ottavi in casa con il Lione. Maurizio Sarri avrà ancora tempo per farsi “rivalutare” da certi tifosi che ancora non hanno del tutto accettato il passaggio del mister in bianconero dopo l’addio di Massimiliano Allegri. Sicuramente Sarri ha dalla sua un palmares del tutto invidiabile e per il momento i risultati danno ragione alla società, oggi l’allenatore, come dicevamo, terrà un’intervista informale live alle 15.00 sulla pagina YouTube della Juventus, in cui risponderà anche alle domande di tifosi e parteciperà ai soliti simpatici siparietti proposti dalla coppia Zuliani e Zambruno.

