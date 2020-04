Milik è l’attaccante più desiderato dall’allenatore toscano che lo vorrebbe la prossima stagione come titolare al posto di Higuain, Napoli avvisato

Dopo i numeri 9 ideali da affiancare a CR7, il primo su tutti Mauro Icardi, seguito da Gabriel Jesus, spunta un clamoroso terzo nome per l’attacco del futuro bianconero, stiamo parlando dell’attaccante polacco del Napoli, Milik. Un profilo voluto principalmente dall’allenatore toscano Maurizio Sarri che lo ritiene un ottimo giocatore da affiancare proprio a Cristiano Ronaldo, con cui Higuain sembra non aver trovato quel feeling necessario in fase offensiva. Un numero 9 ideale per il gioco richiesto dal mister toscano, dinamico e sui fraseggi. Per portare Milik in bianconero bisognerà però vedersela con la dirigenza del Napoli, che nel caso di prolungamento di contratto in scadenza nel 2021, certamente non farà sconti ad una rivale di campo come la Juventus.

Calciomercato Juventus, Milik è l’attaccante che vuole Sarri

L’accordo instaurato fra Ajax e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis scade nel 2021, ma quello che traspare almeno dalle varie indiscrezioni è che a fine anno Milik non verrà confermato e pertanto ci sarebbe proprio l’ex allenatore del Napoli a volerlo ora nella Juventus, Maurizio Sarri vorrebbe infatti fargli vestire la maglia della Juventus. Per altro Milik ha 26 anni e una buonissima conoscenza del campionato italiano e saprebbe adattarsi alla perfezione all’occorrenza di un mister che lo conosco già molto bene. Sarà questo il colpo a sorpresa in serbo per Paratici o è solo una suggestione? Solo il tempo ce lo dirà ma l’unica certezza è che il futuro del polacco sembra sempre più lontano da Napoli.

