Secondo un sondaggio fatto da Tuttosport, nei piani del mercato dell’Inter ci sarebbe la volontà di prendere un ex attaccante bianconero voluto da Conte

Ci sarebbe un clamoroso interesse nei confronti di un ex attaccante bianconero e Raiola, avendo riallacciato i rapporti con la dirigenza dell’Inter, sarebbe pronto a portarlo a Milano già nella prossima finestra di mercato. Moise Kean potrebbe essere il giovane di prospettiva, ma anche la punta ideale, richiesta da Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo dell’Inter del futuro. Un ritorno in Italia per l’attaccante italiano ceduto dalla Juventus all’Everton nel quale, però, non sembra ancora avere trovato spazi adeguati. Sarebbe quindi proprio Mino Raiola ad avergli indicato l’Inter come prossima squadra con tanto di benestare dell’attuale allenatore nerazzurro molto abile nel valorizzare i giovani italiani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Pogba avrebbe cambiato idea

Calciomercato, Mino Raiola porta un ex bianconero all’Inter

Un possibile ritorno in Italia per Moise Kean, per volere anche del suo procuratore Mino Raiola, che gli avrebbe trovato un posto nella rosa di Antonio Conte. Il futuro di Kean che non sembra aver trovato gli spazi desiderati in Premier League sarebbe proprio di ritorno in patria, ma questa volta la squadra interessata sarebbe proprio la rivale di campo numero uno della Juventus, l’Inter di Antonio Conte. Un profilo che piace proprio all’allenatore barese che sarebbe molto contento di poterlo aver in rosa nella prossima finestra di mercato. Una trattativa che potrebbe già iniziare in questi giorni e con il possibile avvento di Kean a Milano già nella prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus Calciomercato, operazione da 160 milioni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK