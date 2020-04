Gravina: «Se il 4 maggio partono allenamenti, dopo 21 giorni in campo»

L’ottimismo del calcio italiano, di Gravina in particolare, segue quello del presidente della Uefa, Ceferin. Il quale, per agevolare i campionati, concede tempo. Nell’ultima videoconferenza sono spuntate la data del 26 agosto per la finale di Europa League e del 29 per la Champions. Insomma, la Uefa non smette di crederci, ma dà per scontato che si vada per le lunghe. Su questo protocollo ha vegliato Walter Ricciardi, rappresentante dell’Oms e consigliere del Ministro Spadafora e del Coni. Di certo ci saranno test sierologici e tamponi da effettuare a giocatori e staff. Ricciardi assicura che «il lavoro è serio e rigoroso» e «propone una serie di soluzioni». Tra queste, «giocare al centro-sud» dove «non c’è stata l’esplosione di contagi». Curiosità: poche ore prima, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si diceva pronto a «chiudere la regione in caso di riaperture affrettate della Lombardia».