Una clamorosa indiscrezione di mercato vedrebbe due italiane forti sul fenomeno del Liverpool Mohamed Salah che avrebbe già il benestare di Klopp per lasciare la Premier League e, nell’eventualità, ritornare nella serie A, campionato che l’ha lanciato definitivamente. L’ex Fiorentina e Roma avrebbe due pretendenti ai vertici del campione di Serie A, stiamo parlando dell’Inter di Antonio Conte e della Juventus. Un colpo clamoroso vista la qualità del fantasista che dovrebbe però avere anche una giusta strategia di mercato.

Calciomercato Juventus: corsa a due per Salah? Ecco la situazione

La Juve ha sempre dimostrato interesse per il profilo dell’egiziano, sin dai tempi della Roma, provando già in passato ad avanzare offerte per fargli vestire la maglia bianconera. Il Liverpool naturalmente vorrebbe monetizzare per poi reinvestire la somma di denaro su un altro big. Serve dunque una strategia affinché si possa realizzare una cospicua uscita di denaro, dato che il cartellino di Salah non sarà di certo a prezzo di saldo, infatti la valutazione fatta dal Liverpool sull’egiziano supera i 100 milioni di euro. Naturalmente l’acquisto dell’egiziano si valuterebbe solo qualora dovesse uscire uno o due big, Higuain sembra ormai ai titoli di coda e Bonucci starebbe valutando attentamente la proposta del Manchester City di Guardiola. Per arrivare però all’acquisto del fantasista si dovrà valutare un’altra cessione illustre, nel caso partisse Paulo Dybala allora in quel caso l’acquisto di Salah sarebbe possibile. Un nome e un profilo certificati, l’egiziano conosce molto bene il campionato italiano e allenato da Maurizio Sarri potrebbe dare spettacolo, ma per il momento trattasi di un sogno.

