Mbappè lode a CR7: “Sempre piaciuto, il gol in rovesciata il più bello che ricordi”

Il fuoriclasse francese loda l’altro grande fuoriclasse Cristiano Ronaldo. Le parole del giovane attaccante sono di pura ammirazione

In una recente intervista il giovane fuoriclasse francese Mbappè ha lodato l’altro grande fuoriclasse portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo. Le parole del giovane calciatore sono di grande ammirazione e stima nei confronti del fenomeno portoghese. Ecco cosa ha detto intervistato da BeinSports: “Cristiano Ronaldo è un giocatore che ho sempre seguito e che mi è sempre piaciuto, specialmente per il suo duello contro Lionel Messi. È il mio idolo, ma quando ero più giovane seguivo anche Neymar e altri”. Parola di grande stima che fanno addirittura pensare ad un possibile approccio informale fra i due chissà, per un giorno fargli vestire la maglia della Juventus o per arrivare da successore di CR7 anche se, da quanto filtra, almeno in ottica di calciomercato Mbappè sembra sempre più destinato a vestire la maglia dei blancos del Real Madrid pronti alla clamorosa offerta, ma Cristiano Ronaldo rimane comunque un idolo e esempio da seguire per il calciatore che ha poi aggiunto la sua preferenza per i tanti gol siglati dal campione portoghese, ecco cosa ha detto:

Mbappè su CR7: “È il mio idolo, il gol in rovesciata il più bello che ricordi”

Mbappè ha poi espresso una preferenza sui tanti gol siglati dal fenomeno portoghese, uno sembra aver colpito di più il francese, che era stato a sua volta apprezzato a tal punto da battergli le mani, si parla dei tifosi della Juventus, quando fece quella clamorosa rovesciata contro la Juve in Champions, quando ancora giocava al Real Madrid. Ecco le parole di Mbappè a tal proposito: “Il gol più bello? Se dovessi sceglierne uno direi quello che Cr7 ha segnato in rovesciata contro la Juve. Ho parlato spesso con Buffon di questo episodio e delle sue sensazioni”.

