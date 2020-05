Ci sarebbe già la firma, per ora inedita e mai annunciata, del rinnovo di Milinkovic Savic alla Lazio fino al 2024. Ecco come me si evolveranno gli scenari

Attualmente l’obiettivo primario dei bianconeri, dal punto di vista del calciomercato, rimane Paul Pogba, con tutte le possibili e non da escludere complicazioni del caso. Ma in questi ultimi mesi, in realtà già dall’anno scorso un altro nome spicca su tutti, oltre al già citato Pogba, stiamo parlando infatti del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic. Il calciatore piace molto alla squadra bianconera e al ds Paratici che già a lungo avrebbe seguito l’evolversi della situazione in casa Lazio pronto, nell’eventualità, ad avanzare un’offerta per portarlo sotto la Mole. Oltre alla corte della Juventus per Milinkovic ci sarebbero altre importanti squadre di caratura internazionale, in special modo, il Paris Saint Germain di Leonardo. Ma quanto filtra, da un sondaggio di Calciomercato.com, il serbo avrebbe già firmato e ottenuto un prolungamento del contratto fino al 2024 mai, però, annunciato ufficialmente. Uno scenario quindi inedito che sigla un rinnovo importante che porta l’ingaggio di Savic a 3 milioni di euro più bonus così per certificarne la permanenza, almeno per un altro anno, per la Champions League.

Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic: c’è la firma

Con questo importante rinnovo di contratto la posizione di Lotito e della Lazio è di continuare con Savic e di non cedere Milinkovic alla Juventus anche qualora dovesse arrivare un’importante offerta di mercato da 100 milioni di euro. Tra l’altro molto difficile oggi, data l’attuale situazione di crisi finanziaria in cui tutto il calcio mondiale è coinvolto, causa Coronavirus. Sostanzialmente, quindi, almeno per quest’anno Lotito non vuole sedersi al tavolo delle trattative anche davanti a offerte a 3 cifre. Oltre alla Juventus la Lazio farebbe muro anche al Psg di Leonardo con l’intenzione di puntare forte sul serbo anche nella prossima stagione per giocarsi le carte della Champions League.

