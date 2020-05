Intervistato da Sky il ds bianconero Fabio Paratici ha fatto il punto sull’attuale situazione del calcio italiano e su come potrà essere il calciomercato

Paratici intervenuto su Sky ha dato importanti novità sul calciomercato della Juventus data la situazione in cui, attualmente, sta vivendo il calcio mondiale. Fra rinnovi e cessioni si è parlato anche di certezze e di bilanci, parlando di Ronaldo, alla domanda se la Juventus, in una situazione come quella che stiamo vivendo ora, di crisi economica, sarebbe stata in grado di prendere un giocatore del calibro di Ronaldo, il ds bianconero ha risposto: “Cristiano Ronaldo è un brand a sé, porta un aumento di ricavi esponenziale, va da solo all’interno del club. Per gli altri giocatori di primo livello ci sarà una contrazione”. Alla domanda su un possibile ritorno di Pogba in bianconero per la prossima stagione, Paratici ha risposto: “È un grande giocatore, ma questo tipo di giocatore potrebbe far fatica ad avere gli stessi ingaggi di prima in questo momento di crisi economica”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Higuain: è arrivata l’offerta dell’Atletico Madrid

Juventus, Paratici: “Ecco come sarà il calciomercato del futuro”

Il ds bianconero ha poi sottolineato l’importanza della seconda squadra del club, quella che per molte squadre di caratura internazionale ha cresciuto talenti poi passati in prima squadra e diventanti veri fuoriclasse. Ecco le parole di Paratici a tal proposito: “Sono riuscito a realizzare tanti miei progetti alla Juventus, come la scuola all’interno del settore giovanile, l’hotel per la squadra: ogni anno abbiamo messo un pezzettino, dallo stadio al resto – ha spiegato il DS bianconero -. La seconda squadra è una cosa di cui si discuteva già 15 anni fa e in cui è sviluppata nel resto d’Europa. Ci sono grandi risultati che lo dimostrano. Quando abbiamo avuto la possibilità, l’abbiamo colta. Siamo contenti di questo progetto, che costa grande fatica, è come avere il Piacenza, la Reggiana e il Modena all’interno della Juve. In questo modo si può fare formazione ai ragazzi e dargli la possibilità di giocare professionista a 21 anni. Morata ne è un esempio, visto che nel Real ha giocato nelle seconde squadre. Spinazzola, invece, è arrivato da noi dopo 8 anni in prestito: così si rischia di perdere talento”.

Paratici ha poi dato importanti novità sul fronte calciomercato precisando che potrebbe addirittura verificarsi uno scenario inedito, una stagione con le stesse rose e quindi senza cessioni o eventuali acquisti, data la situazione di crisi finanziaria portata dal Coronavirus. Parlando di rinnovi di contratto, il ds bianconero, ha detto che i rinnovi di contratto per Chiellini, Buffon sono in dirittura d’arrivo e che l’obiettivo dei bianconeri è di fare di Dybala una bandiera, tenendolo a lungo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, De Bruyne sogno possibile

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK