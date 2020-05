L’allenatore della Roma Paulo Fonseca non vorrebbe liberarsi del centrocampista Bryan Cristante e non sarebbe a favore di uno scambio con Mandragora

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca non sarebbe a favore dello scambio che poteva vedere coinvolte Juventus e Roma su tavolo delle trattative, quello dello scambio fra i cartellini di Bryan Cristante e Mandragora. Cristante infatti si è rivelato essere uno dei punti fermi dell’attuale rosa della Roma che lo vorrebbe riconfermare anche per la prossima stagione diventando a tutti gli effetti un pupillo dell’allenatore portoghese, per dare quell’equilibrio fra difesa e centrocampo della sua squadra.

Calciomercato Juventus, salta il possibile scambio con la Roma

Bryan Cristante, reduce dal rinnovo del contratto con la Roma fino al giugno del 2024, è stato più volte accostato alla squadra bianconera nell’ambito, come dicevamo, di un potenziale scambio alla pari con Rolando Mandragora. Il cartellino di Cristante ammonta intorno ai 30 milioni di euro, e l’eventuale operazione di scambio dei cartellini avrebbe permesso ad entrambe le società di effettuare una vera e propria plusvalenza di mercato. Ma delle varie indiscrezioni che filtrano pare che l’allenatore Paulo Fonseca avrebbe posto il no secco ad un eventuale cessione del calciatore, considerandolo appunto, una pedina fondamentale della sua squadra. Dunque chiusa l’ipotesi di scambio fra Juventus e Roma.

