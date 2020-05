Calciomercato Juventus, Ceccarini: “Milik? Il grande sogno è Icardi”

Il sogno della Juventus, almeno stando alle parole del giornalista Ceccarini, è il profilo di Mauro Icardi attaccante ora in forze al Psg, ecco gli scenari

Il giornalista Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha parlato del futuro del calciomercato dei bianconeri, alla domanda su un possibile approdo bianconero di Milik il giornalista ha risposto: “Milik alla Juventus? Credo che il grande sogno della Juventus in questo momento sia Mauro Icardi, Paratici sta seguendo l’attaccante argentino da parecchio tempo. I destini di Milik e Mertens sono legati, qualora uno dei due dovesse andare via allora si punterà con forza sull’altro”. Secondo il giornalista, dunque, l’ipotesi di vedere Milik alla Juventus è più bassa rispetto a quella di Icardi che stando a quanto detto da Ceccarini è il vero grande obiettivo dell’attacco bianconero per la prossima sessione di mercato.

Il giornalista ha poi parlato di un altro grande obiettivo di mercato dei bianconeri, infatti, stando alle parole del giornalista l’obiettivo della Juventus per la mediana rimane sempre il profilo di Sandro Tonali, da molti reputato l’erede di Andrea Pirlo e già importante tassello della nazionale italiana allenata da Mancini. Ecco le parole di Ceccarini su Tonali: “La Juventus è attualmente la squadra sul mercato in polpe per l’acquisto del cartellino di Sandro Tonali”. Tonali alla Juventus avrebbe sicuramente uno spazio importante che, molto probabilmente, gli garantirebbe anche uno spazio non indifferente in vista dell’europeo rinviato, come sappiamo, alla prossima estate del 2021. Due profili: Icardi e Tonali che, attualmente, sembrano essere le priorità della Juventus.

