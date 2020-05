Inizia una sfida di mercato a due per Werner, il giovane attaccante piace anche ai nerazzurri che lo prenderebbero al posto di Lautaro, ecco gli scenari

Il prezzo del cartellino del giovane attaccante Timo Werner è ufficialmente sceso, l’attaccante del Lipsia diventa a tutti gli effetti un importante profilo per il calciomercato che avrebbe proprio fra le pretendenti le due “rivali di campo” Juventus e Inter. Tra i nomi più voluti dal ds Paratici e dalla società bianconera ci sarebbe proprio quello di Werner, che insieme ad Icardi rimane uno degli obiettivi primari per l’attacco del futuro. Secondo i sondaggi di mercato, la clausola rescissoria esercitabile fino al 15 giugno scenderebbe intorno ai 50 milioni, soprattutto se il club riuscisse nell’impresa di vincere il titolo della Bundesliga tedesca.

Calciomercato Juventus, Werner: c’è l’interesse anche dell’Inter

La concorrenza, in questo momento, è diventata davvero tanta. La Juventus con il ds Paratici avrebbe già fatto rendere noto l’interesse all’entourage del giocatore che sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative, con la piena consapevolezza che nell’occasione legittima Paratici potrà affondare il colpo dato l’interesse -ormai- da lungo tempo per il giocatore. L’altro club fortemente interessato arriva dall’Inghilterra, infatti il Liverpool campione d’Europa avrebbe identificato come rinforzo proprio il profilo del giovane attaccante voluto fortemente dall’allenatore Klopp. Ma l’altra grande rivale di mercato per i bianconeri, in questo momento, sarebbe l’Inter dell’ex Conte. Infatti i nerazzurri qualora dovessero vendere, come sembra, l’attaccante Lautaro Martinez avrebbero come obiettivo primario proprio Werner che piace a società e allenatore. Si prospetta una vera e proprio battaglia di mercato per il profilo del giovane attaccante, con la Juventus pronta all’affare qualora ce ne fosse la possibilità rimanendo sempre concentrata anche sull’altro obiettivo per l’attacco Mauro Icardi.

