Il terzino italo-brasiliano piace alla Juventus e sarebbe proprio mister Sarri a volerlo in bianconero, ma occhio all’interesse dell’Inter

La Juventus ha bisogno di rinforzarsi in un settore del campo in evidente crisi, quello dei terzini. Con la possibile cessione di De Sciglio a fine stagione qualora la Juventus si privasse, quindi, di un altro terzino ci sarebbe la necessità di intervenire in quel settore in evidente esigenza dato il numero limitato di giocatori. Il profilo di Emerson Palmieri piace da tempo e sarebbe proprio l’attuale mister bianconero Maurizio Sarri a rivolere, dato che lo allenò già lo scorso anno al Chelsea, il terzino Emerson Palmieri adattabile anche da esterno. Un profilo duttile che potrebbe -addirittura- risultare fondamentale.

Calciomercato Juventus, è corsa a due per Emerson Palmieri

L’ex Roma però avrebbe gli occhi anche di un’altra grande rivale di campo dei bianconeri, stiamo parlando dell’Inter di Antonio Conte anch’essa alla ricerca di un terzino di qualità. Antonio Conte avrebbe, infatti, richiesto proprio il profilo dell’italo-brasiliano che piace soprattutto per la sua tecnica palla al piede e la capacità di inserirsi nella manovra offensiva. Si prospetta quindi un derby d’Italia sempre più intenso anche in chiave mercato con Emerson Palmieri destinato ad essere uno dei nomi più chiacchierati della Serie A per la prossima stagione. La trattativa potrebbe essere anche accessibile con un costo del cartellino non elevato, dunque data la situazione di crisi finanziaria del calcio, l’operazione Emerson Palmieri potrebbe essere comunque possibile.

