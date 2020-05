L’attrice spagnola, nota per aver interpretato il ruolo di Carla Rosón Caleruega nella serie televisiva Élite ha “battuto” lady Ronaldo sui social

Sfida social: Ester Exposito batte Georgina Rodriguez

Come si può evincere dalle foto della pagina ufficiale Instagram dell’attrice spagnola, il suo profilo è diventato il più seguito in Spagna battendo la compagna di Cristiano Ronaldo che era in prima posizione, ora retrocessa in seconda. Una sfida a suon di bellezza.

