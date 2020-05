I due rientreranno a Torino mettendo fine alla telenovela andata in onda negli ultimi giorni secondo cui i due calciatori non sarebbero più tornati

Si è messa ufficialmente fine alla telenovela secondo cui i due giocatori, che sono gli ultimi stranieri ad essere ancora all’estero nella patria d’origine, non sarebbero più tornati. Infatti il Pipita dovrebbe tornare a Torino venerdì in giornata, mentre il francese ex Psg potrebbe già arrivare domani. Ad attenderli, in ottemperanza alle norme governative vigenti, ci saranno 14 giorni di isolamento da legge. Si mette ufficialmente fine al capitolo stranieri emigrati all’estero a seguito dell’espansione del Coronavirus, infatti dopo il ritorno di Rabiot e Higuain la rosa sarà ufficialmente al completo e pronta all’eventuale ripartenza.

Juventus, Higuain e Rabiot ritornano ufficialmente a Torino

Erano ancora due gli stranieri in patria, che dopo l’espandersi del Covid-19 avevano lasciato l’Italia per raggiungere il paese d’origine, trascorrendo gran parte della quarantena laggiù insieme alla propria famiglia. Dopo i vari Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Pjanic etc. al ritorno a Torino, della rosa dei 22 mancavano solo più Higuain e Rabiot che, viste le varie indiscrezioni di mercato si pensava -addirittura- non potessero tornare. Ora però la situazione si è tranquillizzata e ribaltata nel modo opportuno, infatti i giocatori dovrebbero tornare entrambi in settimana, pronti come dicevamo, ad un periodo di quarantena di ulteriori 14 giorni in ottemperanza alle norme governative vigenti che obbligano tutti coloro che arrivano dall’estero ad un periodo di quarantena obbligatoria anche qualora non presentassero sintomi riconducibili al Coronavirus. Non appena finita l’ennesima quarantena i due saranno pronti per l’eventuale ripartenza e a disposizione degli allenamenti individuali.

