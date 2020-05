L’ex direttore della Juventus Luciano Moggi ha svelato la bomba di mercato: il nuovo attaccante arriverà a parametro zero

L’ex direttore bianconero ha svelato la bomba di mercato, come riferito in un’intervista su Calciomercato.it, infatti, secondo l’ex dirigente della Juventus il colpo in attacco ci sarà ma -addirittura- a parametro zero. Ecco cosa ha detto: “Prendere un giocatore importantissimo è molto difficile. Io farei un altro piano d’azione: prenderei un calciatore a parametro zero per cederne uno con la stessa formula. Il parametro zero da prendere potrebbe essere Milik in scadenza di contratto col Napoli, quello da cedere invece sarebbe Higuain il prossimo anno”. L’ex direttore ha poi aggiunto: “Higuain ha avuto un’offerta importante dal River Plate, ma il club argentino non può permettersi adesso il suo ingaggio e il prezzo del cartellino. Bisogna fare di necessità virtù: confermare Higuain, che resta un elemento valido, aspettando la prossima stagione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paganini su Pogba e Pjanic: ecco cosa succede

Calciomercato Juve, Moggi: “Il nuovo attaccante arriva a parametro zero”

L’ex direttore Luciano Moggi ha poi parlato di un altro obiettivo per la mediana dei bianconeri, stiamo parlando di Jorginho del Chelsea, ecco cosa ha detto a tal proposito: “Serve un centrocampista di qualità a questa Juve. La società intanto ha preso un giovane decisamente promettente come Kulusevski, però hanno bisogno di un altro rinforzo a mediana. Un profilo azzeccato sarebbe quello di Jorginho, adatto al gioco di Sarri e che il tecnico conosce bene avendolo allenato al Napoli e al Chelsea, voluto in primis da lui. Penso che la Juve cercherà in tutti i modi di riportarlo in Italia per ricoprire quel ruolo”. Moggi poi ha parlato di Paratici definendolo un fuoriclasse nel mercato, ecco cosa ha detto: “Bentancur non l’ho consigliato io a Fabio Paratici, lui è talmente bravo a scegliere che non ha bisogno di nessun consiglio, è molto bravo e l’ha dimostrato a più riprese”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Champions: Sarri ad un bivio, c’è già il sostituto

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK