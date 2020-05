L’allenatore Maurizio Sarri è ritornato alla Continassa pronto per gli allenamenti con la squadra e 14 giocatori della Juventus

Maurizio Sarri è ritornato alla Continassa pronto per gli allenamenti di gruppo previsti con 14 giocatori. L’allenatore toscano ora è a disposizione della Juventus pronto per il rientro in campionato a giugno e qualora dovesse riprendere la Champions League l’allenatore con la squadra dovrà ribaltare un risultato d’andata degli ottavi di finale negativo contro il Lione che, ricordiamolo, vide i bianconeri perdere rovinosamente per un 1 a 0 in Francia. Lunedì 18 dovrebbero ricominciare le sedute con tutto il gruppo con l’incognita Higuain.

Juventus, Sarri di ritorno alla Continassa per gli allenamenti

Ormai la rosa è praticamente bianconera, dopo il rientro anche di Rabiot a Torino nonostante le piccole polemiche nate sui social per una sua frase che non sembra essere tanto piaciuta alla società bianconera, il giocatore dovrà sottoporsi ad una quarantena obbligatoria di 14 giorni che, secondo le norme governative vigenti, obbliga tutti coloro che arrivano dall’estero ad un isolamento di 14 giorni anche qualora non presentassero sintomi classici di Covid-19. C’è inoltre da capire quando arriverà Higuain, il Pipita dovrebbe rientrare per la fine del mese. Maurizio Sarri avrà però a disposizione 14 giocatori in gruppo.

