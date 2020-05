La Juventus avrebbe già identificato il profilo perfetto per il dopo Pjanic. Il giocatore arriva dalla Francia più precisamente dal Lione, ecco chi è

Paratici avrebbe identificato il profilo perfetto per il dopo Pjanic, col bosniaco ormai pronto al trasferimento, il mercato in entrata si infiamma e i profili sondati sono molteplici ma devono comunque tenere in considerazione l’idea di gioco di mister Sarri, molto improntato sul fraseggio e sulla dinamicità. Un profilo sondato negli ultimi tempi e che sta trovando non poco conferme è quello del giovane francese del Lione Houssem Aouar. Il centrocampista francese sembra aver interessato molto la dirigenza bianconera che avrebbe identificato in lui l’erede perfetto di Miralem Pjanic data la sua ottima tecnica e visione di gioco. Per portarlo in bianconero la Juventus avrebbe già un piano d’azione preciso, dato lo stop della Ligue 1 e la posizione del Lione non certo ai vertici dalla classifica (dato che non si è qualificata in Europa) con un rovinoso settimo posto, darebbe un assist ai bianconeri per convincere il giocatore a lasciare la propria squadra.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: arriva l’erede di Pjanic

Ci sarebbe un altro vantaggio per i bianconeri infatti il cartellino di Aouar viene valutato, anche in base alla giovane età, 70 milioni di euro, ma dato il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che ha gravato pesantemente sull’economia calcistica la società avrebbe ridimensionato il cartellino in ottemperanza proprio a questa pandemia, e ora potrebbe lasciarlo partire a 50 milioni o meno. Sicuramente una cifra molto più vantaggiosa e percorribile rispetto ai 70 milioni di prima. C’è da considerare però che su di lui, data l’innata qualità tecnica, esiste una concorrenza di caratura internazionale. Ad essere interessati a Aouar ci sarebbero squadre del calibro di Paris Saint Germain, Liverpool e Manchester City. La Juventus dunque dovrà fare conto di avere una concorrenza decisamente “sleale” ma, per il momento, la società bianconera sarebbe in polpe con l’interesse di portare il giocatore in bianconero per la prossima finestra di mercato.

