All’orizzonte del mercato si prospetta una clamorosa idea di scambio fra Juventus e Barcellona fra due giocatori reputati fondamentali, ecco lo scenario

La Juventus è molto attiva nel mercato e ogni giorno sembrano delinearsi innumerevoli possibilità, un mercato attivo non solo in entrata ma anche in uscita, tanti sono i giocatori richiesti della rosa bianconera e -nonostante- alcuni punti fermi sembra che certi giocatori come l’appunto De Ligt non siano ancora passati di moda, specialmente a Barcellona. Infatti nelle ultime ore i blaugrana si sarebbe fatti di nuovo avanti per corteggiare il calciatore che non hanno mai smesso di fare nonostante l’appena unica stagione (attualmente interrotta) trascorsa a Torino nella Juventus. I blaugrana però questa volta avrebbero una grande offerta per convincere i bianconeri, una proposta di scambio che avrebbe del clamoroso. Ecco lo scenario.

Calciomercato Juventus, una clamorosa idea di scambio con il Barcellona

I blaugrana nonostante siano stati vicini all’acquisto già la scorsa estate di De Ligt, poi sfumato perché, appunto, il giocatore preferì venire alla Juventus, ora, potrebbero rifarsi avanti con un’offerta decisamente allettante, infatti quel che si potrebbe delineare dal punto di vista dello scambio avrebbe del clamoroso. Il Barcellona sarebbe disposta, appunto, a sacrificare un campione e un talento puro come il cartellino di De Jong come contropartita tecnica per arrivare, appunto, a De Ligt. Uno scenario davvero incredibile che potrebbe questa volta persuadere i bianconeri che sono alla caccia di un centrocampista di qualità. De Jong è, attualmente, uno dei centrocampisti più forti in circolazione e destinato senza ombra di dubbio ad essere un fenomeno del futuro. L’idea di scambio è sicuramente alla pari e vedrebbe coinvolti due ex compagni di squadra e di nazionale, in uno di quelli che sembrerebbe essere, a tutti gli effetti, lo scambio del secolo.

