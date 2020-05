Cristiano Ronaldo pronto per l’allenamento è ufficialmente tornato e l’ha fatto in grande stile mostrando i suoi muscoli sui social

Dopo due mesi e oltre di quarantena passata per lo più in Portogallo insieme alla famiglia, Cristiano Ronaldo è ufficialmente tornato. Il fenomeno portoghese ha pubblicato sui propri social una foto dove mostra il suo fisico in perfetta forma pronto a ritornare per fare la differenza sul campo. Il campione portoghese dopo una lunga pausa ha voluto “rassicurare” tutti i tifosi ed appassionati mostrandosi nella forma perfetta, con tanto di sguardo concentrato e quel look -ormai- da samurai. Pronto a a fare la differenza con la propria squadra e portarla a vincere più competizioni possibili con quel sogno che non deve essere più utopia da quando c’è lui in squadra: la coppa dalle grandi orecchie.

Juventus, Cristiano Ronaldo mette in mostra il fisico: il campione è tornato

Dopo la quarantena lo stato di forma fisica di CR7 non sembra essere stato alterato per niente, un fisico statuario da atleta perfetto. Pronto a ritornare e a fare la differenza con la Juventus, a cui società e allenatore gli stanno dando un’importanza giustificata, data appunto, la sua immensa qualità. Cristiano è rientrato a Torino il 4 maggio dopo aver trascorso la quarantena insieme alla famiglia nella sua Madeira in Portogallo, ora non appena finirà le due settimane di quarantena obbligatoria, che come sappiamo sono obbligatorie per coloro che arrivano dall’estero in ottemperanza alle norme governative vigenti, il fuoriclasse tornerà ad allenarsi sul campo pronto, speriamo, per la ripartenza del campionato.

