Come apparso in un comunicato ufficiale sul sito della Lega di Serie A questa mattina, in un clima del tutto collaborativo, si è svolto l’incontro fra la Figc, la Lega Serie A appunto, il presidente della Fmsi Maurizio Casaco e il rappresentante dei medici della Serie A, Gianni Nanni.

Nell’incontro si è discusso a proposito del Protocollo e di tutti i suoi punti, difficilmente attuabili e, dunque, sono state elaborate alcune integrazioni ulteriori per risolvere problematiche reputate oggettive.

Serie A: c’è l’incontro con la Figc per analizzare i punti del protocollo

Come scritto nel sito della Lega Serie A: “è stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo, che verranno tempestivamente sottoposte al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, al Ministro della Salute e al CTS”.

