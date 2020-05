Con la cessione del Pipita al River Plate potrebbe riproporsi uno scenario simile a quello che portò Bentancur in bianconero, ecco i possibili scenari

Con la possibile cessione del Pipita al River Plate potrebbe riproporsi uno scenario molto simile a quello che portò Bentancur in bianconero nel 2017. I bianconeri con la cessione e il possibile ritorno in patria di Higuain potrebbero assicurarsi nell’operazione giovani molto interessanti, fra le cerchie del River è spuntato il nome del 21enne fantasista colombiano Jorge Carrascal. Un nome che sembra interessare i bianconeri, e il River Plate potrebbe inserirlo nella trattativa come contropartita per arrivare al 21 bianconero Higuain.

Calciomercato Juventus, Higuain per una giovane promessa dal River

Il giovane Jorge Carrascal piace e in patria sta già spopolando per la sua qualità innata, un profilo che potrebbe fare la differenza per il futuro in stile, appunto, Bentancur con cui i bianconeri cedendo Carlos Tevez presero il calciatore che, tuttora, è diventato una pedina fondamentale nelle gerarchie della mediana, che sia di buon auspicio per procedere con Carrascal? Intanto il futuro del Pipita sembra sempre più in bilico, di rientro a Torino finirà sicuramente la stagione (sempre se continuerà il campionato) e poi Paratici farà le sue dovute considerazioni. Con la cessione di Higuain si certificherà un ulteriore entrata nel settore offensivo, infatti i profili attualmente in cima alla lista di Paratici rimangono Icardi e Milik. Il primo più difficile ma certamente possibile, difficile perché non è certo una spesa economica, data l’immensa qualità dell’attaccante argentino. Il secondo invece piace molto a Maurizio Sarri che sarebbe il primo ad aver acconsentito alla possibilità di rivedere nella propria squadra uno dei suoi pupilli ai tempi del Napoli, fu proprio l’allenatore toscano a richiedere l’acquisto di Milik dall’Ajax. Scenari sicuramente molto intensi, con giovani di prospettiva e certezze. Ora ci sarà da capire cosa sceglierà di fare Higuan, ma la possibilità di vederlo lontano dalla Juventus a fine stagione, almeno per il momento, sembrano molto probabili.

