“Penna bianca” come si faceva chiamare Ravanelli celebra lo scudetto vinto dalla Lazio contro, appunto, la sua Juventus. Il popolo bianconero non ha gradito

Le parole dell’ex attaccante bianconero e icona juventina, Fabrizio Ravanelli soprannominato “Penna Bianca”, non sono piaciute al popolo bianconero, ecco cosa ha detto l’ex attaccante in un’intervista riportata su Il Giornale: alla domanda se vincere a Roma, con la Lazio, anche se ai danni della Juventus, ha un sapore diverso che farlo con la maglia della Juve? Penna Bianca ha risposto: “Assolutamente sì, anche se nasco juventino. Lo scudetto con la Lazio è un traguardo storico, perché per la gente si diventa subito leggenda. Auguro a quella piazza di vincere ancora qualcosa di grande”. Un commento che non è piaciuto ad alcuni tifosi del popolo bianconero che sui social hanno scatenato non poche polemiche dato il suo amorevole messaggio verso la Lazio.

Juventus: Ravanelli, le parole che non sono piaciute al popolo bianconero Ravanelli ha poi aggiunto: "il primo aprile del 2000 andammo a vincere in casa della Juventus e ci portammo a 3 punti dalla vetta. Quella fu una vittoria fondamentale". Alla domanda su quale gol è più legato, Ravanelli ha risposto:, ricordando sempre l'avventura in maglia laziale: "Quello al Bologna il 9 gennaio del 2000. Era il giorno del centenario, la Juventus aveva perso nell'anticipo con il Parma e vincendo salimmo al primo posto in classifica. Quello, anche per il momento, è quello che mi ha trasmesso le emozioni più forti".

