Il giornalista Paganini sul suo Twitter ha scritto quanto potrebbe costare il cartellino di Tonali, come sappiamo in polpe sul giocatore c’è la Juventus

Il giornalista sportivo Paganini sul proprio profilo Twitter ha scritto il possibile costo del cartellino di Sandro Tonali, che come sappiamo è l’obiettivo attualmente numero uno della società bianconera che ne avrebbe identificato l’erede perfetto di Andrea Pirlo. Per portarlo in bianconero infatti, come si legge sul profilo Twitter del giornalista sportivo Rai Paolo Paganini, il costo dell’operazione potrebbe ammontare intorno ai 40 milioni di euro. Prezzo che appare abbastanza equo data l’immensa qualità del centrocampista che è -attualmente- uno dei profili più interessanti del nostro calcio, tanto che in nazionale maggiore, nella squadra di Mancini, Tonali è diventato un vero e proprio punto fermo, dunque vederlo giocare alla Juventus in chiave europeo sarà molto fondamentale per la sua carriera. Il calciatore prendendo un posto da titolare in una grande squadra avrebbe -certamente- miglor risalto. Ricordiamoci che su di lui c’è anche l’Inter di Antonio Conte che lo vorrebbe proprio come obiettivo principale del centrocampo.

Calciomercato Juventus, Paganini: ecco quanto costa Tonali

Buongiorno. Stessa offerta di #Juventus e #Inter per #Tonali. 40 milioni di € e anche stesse modalità di pagamento da quanto mi è stato detto. Non credo che ci sarà un’asta a salire ma anche in questo caso sarà decisiva la volontà del giocatore. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 16, 2020

Secondo Paganini dunque, a fare la sua scelta sarà proprio il giocatore, come si può evincere dal Tweet: ” Non ci sarà un’asta a salire ma anche in questo caso sarà decisiva la volontà del giocatore”. Come già sappiamo Tonali ha fatto trapelare contentezza nell’interesse dei bianconeri ma qualora l’Inter si muovesse con più insistenza sarebbe una vera insidia, dunque Paratici sarà decisivo nell’operazione, con l’obiettivo Tonali come priorità per la mediana della prossima stagione, che ha già avuto il benestare del mister Sarri. Per altro Tonali potrebbe garantirsi quel posto di titolarità sia in una grande squadra che in nazionale italiana visto l’europeo posticipato al prossimo anno.

