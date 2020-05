Il giovane attaccante del Lipsia corteggiato da Juventus e Inter ha scelto il suo futuro, ecco dove giocherà il prossimo anno

Il giovane attaccante del Lipisa pare aver scelto il suo futuro per la prossima stagione. Come sappiamo l’attaccante è seguito da tante squadre in Italia in polpe ci sarebbe proprio la Juventus seguita dall’Inter di Antonio Conte. Timo Werner. Il bomber classe 1996, che con i suoi innumerevoli gol sta facendo faville con il suo Lipsia avrebbe deciso di lasciare la Bundesliga per approdare in Premier League nel Liverpool di Klopp. Secondo un sondaggio riportato da calciomercato.it il calciatore avrebbe già scelto il suo futuro decidendo di sposare l’obiettivo di vincere con i Reds allenati dal connazionale Klopp, molto apprezzato dal giocatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Tacchinardi: Ecco chi deve prendere la Juve

Calciomercato Juventus, Werner: ha scelto il suo futuro

Portare Timo Werner nel nostro paese non sarà possibile, almeno da quanto si evince dal sondaggio fatto da Calciomercato.it, in cui si legge che il giocatore avrebbe già la sua preferenza per la prossima squadra, cioè sposare la causa reds del Liverpool per farsi allenare dal connazionale Klopp reputato dallo stesso giocatore un allenatore importante. Dunque obiettivo che, per il momento, parrebbe sfumato per entrambe le società italiane che avrebbe gradito un possibile approdo di Werner come sostituto dell’attacco, al posto di Higuain e di Lautaro Martinez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Higuain ritorna e riparte subito? L’argentino con le valigie in mano…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK