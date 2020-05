Alessio Tacchinardi in un’intervista ha espresso il suo apprezzamento per uno degli obiettivi di calciomercato dei bianconeri

A tutto Tacchinardi, l’ex bianconero intervistato da Tuttosport ha parlato di calciomercato della Juventus e dei possibili obiettivi nel mirino di Paratici, dando alcune sue preferenze particolari, ecco cosa ha detto in risposta alla domanda su chi dei due, fra Sandro Tonali e Federico Chiesa lo convince di più:

“Preferirei che la Juventus prendesse Sandro Tonali, che è un vero diamante grezzo che il club bianconero, portandoselo a casa, lo farebbe brillare al suo massimo splendore, un giocatore formidabile. Meglio puntare su di lui che su Chiesa. un altro giocatore che mi piace è Castrovilli, ricorda l’ex numero 8 Claudio Marchisio”.



Calciomercato Juventus, Tacchinardi: Ecco chi deve prendere la Juve

Secondo l’ex Tacchinardi il nome su cui la Juventus deve puntare assolutamente è quello di Sandro Tonali, il giovane centrocampista italiano ora in forze al Brescia è già stato, da molti, identificato come l’erede naturale di Andrea Pirlo tanto apprezzato che già in nazionale è diventato un punto fermo della squadra allenata da Roberto Mancini. Secondo l’ex bianconero il nome su chi bisognerebbe puntare maggiormente è proprio quello del centrocampista del Brescia, che per il momento, sembrerebbe pure favorevole ad un passaggio alla Juventus a fine stagione, anche se c’è da tenere sott’occhio la concorrenza dell’Inter di Antonio Conte che ne avrebbe identificato il profilo ideale per la mediana del futuro. Giovane e tecnico Sandro Tonali è destinato ad essere un talento del presente ma soprattutto del futuro. Juventus in polpe per l’acquisto che se si verificasse andrebbe ad esaudire anche un sogno dell’ex Tacchinardi che lo ha definito senza mezzi termini “Un diamante”.

