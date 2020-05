Felipe Melo punzecchia Chiellini: «Se me lo chiede CR7 torno alla Juve»

Ancora frecciate da parte di Felipe Melo a Giorgio Chiellini dopo la sua autobiografia. L’ex centrocampista dell’Inter si dice pronto a tornare alla Juve.

Giorgio Chiellini nella sua autobiografia ha parlato di cose positive ma anche di compagni con cui non ha avuto troppo feeling. Questo è il caso di Felipe Melo di cui ha parlato in modo poco edificante. «Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”». La risposta, come per Balotelli, non si è fatta attendere con la risposta al capitano ed ex compagno della Juventus. «Quando ero a Torino non ho mai mancato di rispetto nessuno, a questo punto però per lui di rispetto non ne ho per nulla. Mai ne avrò» aveva chiosato il centrocampista.

Felipe Melo stuzzica Chiellini

«Se la Juve mi chiamasse per giocare con Cristiano, ritorno – ha dichiarato il brasiliano in un’intervista ai microfoni di Olé -. Il Barcellona voleva De Ligt, lo ha chiamato Cristiano Ronaldo e ora è alla Juve, a 20 anni…». Frasi che sanno di una nuova provocazione per Giorgio Chiellini che continua a far discutere con la sua biografia. Ci saranno altre puntate?

