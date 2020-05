Paulo Dybala sarebbe di nuovo sul mercato? Stando a delle indiscrezioni sull’argentino si sarebbe di nuovo fatto vivo il Real Madrid. CR7 glielo consiglia.

Stando alle indiscrezioni riportate da “Don Balon” i blancos del Real Madrid si sarebbero di nuovo fatti sotto per il fantasista argentino Paulo Dybala. Dopo le difficoltà riscontrate con gli altri due profili d’interesse per l’attacco del Real Madrid del futuro, cioè Mbappé e Kane, Florentino Perez non avrebbe perso di vista il numero 10 della Juventus, che già in passato aveva suscitato grande interessa per le merengues. Una rivoluzione totale in attacco con Dybala al centro del progetto. Sempre secondo le indiscrezioni di Don Balon ad aver consigliato il trasferimento ci sarebbe stato proprio l’ex numero 7 dei blancos e attuale fantasista della Juventus Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Dybala di nuovo sul mercato? CR7 conferma

Attualmente però quello che sappiamo è che la Juventus sta lavorando ad un vero e proprio rinnovo di contratto per l’argentino fino oltre al 2022, con il Real Madrid che potrebbe inserirsi solo qualora dovessero riscontrarsi problemi nella trattativa con Dybala e i bianconeri. Anche perché giusto la scorsa estate Paulo veniva messa sul mercato ed era stato vicino a vestire la maglia del Manchester United, poi sfumata, come sappiamo, a causa di un ripensamento societario e la volontà di ripuntare sull’argentino. Cristiano Ronaldo avrebbe dunque, secondo le indiscrezioni, confermato questo interesse suggerendogli un trasferimento parlandogli della sua ex squadra come un ambiente decisamente positivo. Il cartellino di Dybala viene valutato dalla società bianconera intorno ai 72 milioni di euro cifra molto abbordabile per le casse di Florentino Perez che da questo punto di vista non ha mai avuto grandi problemi, l’assalto a Dybala però sarà possibile solo qualora, appunto, si riscontrassero problemi con il rinnovo con la Juventus. Senza dimenticare che un’altra squadra di caratura internazionale sembra molto interessata al fantasista argentino, stiamo parlando del Psg di Leonardo, che in una remota possibilità potrebbe proporre uno scambio di cartellini con Neymar. Ora c’è da capire cosa vorrà fare la Juventus, ma per il momento la realtà dice che la Juve vuole continuare con La Joya proponendogli un rinnovo di contratto.

