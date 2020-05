Juventus, riaprono gli Store nelle città: date e orari ufficiali

Dopo il fermo per il Coronavirus, ora con la fase 2 riaprono gli store della Juventus nelle città: ecco le date e gli orari ufficiali

Come appare in una nota ufficiale sul sito della Juventus, da lunedì 18 maggio riaprono gli Store di Torino, mercoledì 20 per quelli di Roma e venerdì 22 per quello di Milano. Come scritto nel sito ufficiale della Juventus gli orari saranno i seguenti:

· Torino City Center: 10.30 – 19.00

· Stadium Megastore: 10.30 – 19.00

· Torino Lingotto: 10.00 – 20.00

· Roma City Center: 11.00 – 19.30

· Milano City Center: 10.30 – 19.00

Sempre come riportato sul sito ufficiale bianconero, tutti gli store adottano misure di sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti, le seguenti misure sono: Personale dotato di mascherine e guanti protettivi

Ingresso della clientela solo provvista di mascherina ben posizionata

Ingressi scaglionati in base alla dimensione effettiva dello store così da poter avere un distanziamento adeguato

Distributori di gel igienizzante a disposizione

Barriere protettive in cassa

