Alfredo Pedullà ha spiegato sul suo sito che i bianconeri avrebbero già avuto il sì del giocatore qualche mese fa, ma il Chelsea fece muro. Ecco lo scenario

Emerson Palmieri, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito avrebbe già dato il suo benestare per vestire la maglia della Juventus e rivedere il suo ex allenatore Maurizio Sarri che è stato fondamentale per l’operazione. Ma, sempre quanto riferito da Pedullà sul proprio sito, il Chelsea avrebbe fatto muro alla cessione per una mancata possibilità di trovare un degno sostituto.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri c’è il sì del giocatore

L’esterno italo-brasiliano era stato, fra gli altri, accostato anche al Napoli ma a quanto pare il suo futuro sarà d’altre parti. La Juventus come dicevamo poc’anzi avrebbe già ricevuto il benestare dello stesso giocatore mesi fa, ma ora lo scenario potrebbe anche cambiare, infatti, a farsi sotto per assicurarsi il talentoso terzino ci sarebbe anche l’Inter dell’ex Antonio Conte che avrebbe identificato in Palmieri l’interprete perfetto da usare nel modulo più congeniale all’allenatore leccese, il famoso 3-5-2. Ora dunque sarà un proprio e vero duello di mercato fra Inter e Juventus, con in bianconeri che però avrebbe già ricevuto, proprio come detto da Pedullà sul proprio sito, già il sì del giocatore.

