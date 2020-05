Secondo la stampa francese la Juventus sarebbe pronta all’offerta per la giovane stella del Lione Houssem Aouar, ecco i dettagli

Juventus molto interessata al giovane centrocampista del Lione Houssem Aouar. Dalla stampa francese arrivano importanti indiscrezioni secondo cui i bianconeri sarebbero già pronti all’offerta per portare il francese in bianconero già la prossima stagione. L’offerta proposta però avrebbe un tetto massima, data la crisi finanziaria dovuta, come sappiamo, dal Coronavirus che ha gravato pesantemente su tutte l’economia calcistica. I bianconeri infatti sarebbero disposti ad offrire un massimo di 50 milioni di euro per garantirsi le prestazioni del giovanissimo pupillo del Lione, ora ci sarà da capire se il Lione accetterà l’offerta dei bianconeri, che per il momento, rimangano la squadra di caratura internazionale più interessata e attiva per il giovane centrocampista.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: pronta l’offerta per Aouar

Houssem Aouar ha affascinato molto la dirigenza bianconera data la sua ottima tecnica e visione di gioco. Per portarlo sotto la Mola la Juventus avrebbe già un piano d’azione preciso, dato lo stop della Ligue 1 e la posizione del Lione non certo ai vertici dalla classifica (dato che non si è qualificata in Europa) con un rovinoso settimo posto, darebbe un assist ai bianconeri per convincere il giocatore a lasciare la propria squadra e farlo ambire in palcoscenici più importanti. Per molti Aouar potrebbe, date le sue caratteristiche tecniche, essere l’erede perfetto di Miralem Pjanic ormai pronto al trasferimento in Liga.

