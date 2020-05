La Juventus ha un piano per arrivare a due attaccanti da affiancare a Cristiano Ronaldo nella prossima stagione, Milik e Haaland: ecco il piano d’azione

Sono diversi i nomi in lista per l’attacco della prossima stagione della Juventus, con l’ambizioso desiderio di trovare il partner ideale a Cristiano Ronaldo. Un profilo giovane che possa adattarsi al calcio dinamico di Sarri ma che allo stesso tempo possa garantire quella quantità di gol necessari da decidere i big match anche a livello internazionale col desiderio di portare a compimento quel cammino europeo chiamato Champions League. Con Mauro Icardi che rimane il vero sogno, affiancato dal brasiliano Gabriel Jesus. I nomi di oggi, che sembrano aver -letteralmente- scavalcato le gerarchie delle preferenze sono quelli di Arkadiusz Milik in uscita da Napoli e del messicano del Wolverhampton Raul Jimenez.

Calciomercato Juventus, assalto ai due attaccanti: c’è il piano d’azione

La Juventus però non pensa solo al presente ma sta già pensando al futuro, nel 2022 scadrà il contratto di Cristiano Ronaldo e si sta già pianificato il dopo CR7 appunto, un giocatore che possa essere affiancato ad un Dybala ormai al top della forma, ed ecco che rispunta un nome già cercato ampiamente da Paratici lo scorso gennaio, stiamo parlando di Erling Haaland. La società bianconera potrebbe già anticipare i tempi e cercare la trattativa con il talentoso attaccante la prossima estate, dove il norvegese potrebbe liberarsi dai tedeschi con una clausola di 75 milioni. Data la crisi finanziaria che sta subendo il calcio mondiale per quest’anno sarà difficile che la società si faccia già sotto per l’attaccante, ma nel 2021 tutto potrà essere diverso probabilmente. Tenendo sempre in considerazione l’ardito pressing del Real Madrid che potrebbe anticipare i tempi proponendo 100 milioni, anche se pure Florentino Perez ha risentito della crisi Coronavirus. Ora ci sarà da capire cosa farà la Juventus nel presente, e il nome rimane quello di Milik seguito dall’operazione più complessa Icardi, ma per il futuro il nome che piace più di tutti è quello di Haaland.

