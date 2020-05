Come riferito dall’esperto Luca Momblano, la Juventus si starebbe tutlenado per il dopo Alex Sandro, piace tantissimo Jordi Alba del Barcellona: i dettagli

La Juventus starebbe valutando un’altra operazione di mercato con il Barcellona. Questa volta non si tratta di centrocampo, come nell’ipotesi del maxi scambio fra Pjanic e Arthur, ma della difesa. Operazione che vedrebbe coinvolto, appunto, il terzino sinistro brasiliano Alex Sandro che, secondo l’esperto di mercato Luca Momblano, avrebbe ricevuto un maxi offerta da un club ancora non specificato. Naturalmente i bianconeri si dovrebbero far trovare pronti nell’eventualità di salutare il terzino brasiliano già nella prossima stagione, un nome, per il momento, spicca più degli altri quello del terzino classe 89 del Barca, stiamo parlando di Jordi Alba.

Calciomercato Juventus, maxi offerta per Alex Sandro: c’è già il sostituto

Come riferito dall’esperto di mercato Momblano, la Juventus si è già cautelata qualora, appunto, il brasiliano dovesse lasciare la Vecchia Signora già nella prossima finestra di mercato. Il profilo, o meglio, i profili che in questo momento convincono di più società e allenatore sono, appunto, Jordi Alba del Barcellona e l’italo brasiliano del Chelsea Emerson Palmieri. Ma nelle ultime ore è giunta la notizia che il Chelsea per privarsi del terzino ex Roma avrebbe richiesto un’offerta reputata eccessiva, soprattutto dato l’attuale momento di crisi finanziaria dovuta, come sappiamo, dal Coronavirus che ha messo in ginocchio l’economia calcistica mondiale. La cifra chiesta dagli inglesi è di 50 milioni di euro, reputati dalla società bianconera decisamente eccessivi. Dunque il nome di Jordi Alba per il momento rimane il più gettonato, con i bianconeri pronti a fare l’affare doppi con i blaugrana, infatti oltre ad Alba c’è ancora in atto quel possibile maxi scambio fra Pjanic e Arthur.

