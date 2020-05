Willian, ore decisive per il suo approdo alla Juventus

Il calciatore brasialiano piace molto a Maurizio Sarri. Willian però deve mettersi d’accordo con il Chelsea su cosa fare con il suo contratto.

La Juventus va sempre a caccia di giocatori importanti per rinforzare la propria rosa e lo farà anche nel prossimo calciomercato estivo. L’intenzione è quella di regalare a mister Sarri un organico che possa fare bene in Italia ma anche in Europa. Per essere competitivi servono campioni esperti che possano fare la differenza, oltre a giovani di qualità. Per questo motivo i bianconeri già da tempo hanno messo nel mirino il brasiliano Willian, che a giugno lascerà il Chelsea per fine contratto.

Willian, ore decisive per la Juventus

Willian e Il Chelsea stanno vivendo ore delicate, nelle quali si definirà il futuro del brasiliano, in scadenza di contratto con i Blues il prossimo 30 giugno. Una situazione che diversi club, compresa la Juventus, osservano con attenzione. A riportarlo è il portale Calciomercato.com. Il classe 1988 ex Shakthar Donetsk avrebbe lasciato intendere di essere disposto a firmare un contratto a breve termine, che prolunghi la sua permanenza a Stamford Bridge fino a quando sarà ultimata la stagione 2019-20.

