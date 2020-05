Il francese è ormai prossimo ai saluti con il Manchester Utd, gli inglesi aprono alle cessione ma su di lui oltre alla Juventus c’è il pressing dell’Inter

Pogba ormai prossimo ai saluti con il Manchester United ha già una priorità, o almeno quanto viene scritto dal giornalista Rai Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter, fa presupporre a ciò: sembra infatti che il francese sia pronto per un ritorno in Serie A. Ma nel paradosso, oltre alla già ovvia Juventus, fra le pretendenti per il talento francese ci sarebbe la grande rivale di campo dei bianconeri, allenata dall’ex capitano e allenatore Antonio Conte, stiamo parlando proprio dell’Inter. Infatti entrambe le società starebbero valutando scambi clamorosi per convincere il Manchester a cedere il Polpo. Ecco i possibili scenari:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, piace il giovane difensore del Barcellona

Calciomercato Juventus, il Manchester apre a Pogba, occhio però all’Inter

Entrambe le società starebbero puntando fortemente il centrocampista francese e per convincere il Manchester sarebbero disposte a sacrificare più contropartite tecniche, quanto si legge dai sondaggi di mercato infatti vedrebbe l’Inter sacrificare uno dei suoi pilastri difensivi pur di arrivare a Pogba, stiamo parlando di Milan Skriniar , che piacerebbe, oltre a fare comodo, agli inglesi. Fino a qualche mese fa veniva reputato incedibile, dunque, sarà molto difficile vederlo partite ma per prendere Pogba potrebbe essere un sacrificio necessario. Dall’altra parte, invece, la Juventus avrebbe già scelto due pedine di scambio che sarebbero altrettanto graditi al Manchester United, stiamo parlando del centrocampista francese Rabiot e dell’esterno brasiliano Douglas Costa. Senza dimenticare Ramsey, altro profilo molto noto in Premier League proprio per i suoi trascorsi con l’Arsenal. Allo United piacerebbe anche Medih Demiral ma vista la qualità e soprattutto la prospettiva futura, la Juventus avrebbe negato questa possibile contropartite. Asse Italia – Inghilterra molto attivo per Pogba con i bianconeri in vantaggio ma occhio all’Inter e all’ex Antonio Conte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, occhi ai parametri zero: colpo dalla Bundesliga

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK