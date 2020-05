I bianconeri sarebbero interessati ad un giovane profilo delle difesa blaugrana, ora in prestito allo Schalke. Stiamo parlando di Jean-Clair Todibo

La Juventus sarebbe a caccia di rinforzi, oltre che a centrocampo, anche in difesa. I profili valutati sono tanti ma la necessità sarebbero operazioni su giovani profili che possano garantire qualità e determinazione per il presente ma soprattutto per il futuro. Esigenza che nasce, appunto, da una volontà di abbassare l’età media della rosa ormai troppo alta. Fra i grandi colpi già noti, è spiccato negli ultimi giorni il nome di Jean-Clair Todibo. Il centrale del Barcellona, ora in prestito in Bundesliga allo Schalke 04, ha suscitato l’interesse dei bianconeri dato che l’operazione sarebbe possibile ad un prezzo vantaggioso, intorno ai 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, piace il giovane difensore del Barcellona

Il difensore francese classe ’99 piace molto ai bianconeri che però dovranno, appunto, sborsare 25 milioni di euro qualora volessero avanzare un’offerta. C’è però da tenere in considerazione il caso, o meglio i casi, di Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio: due profili che interessano molto ai blaugrana e che potrebbero essere inclusi nella trattativa con Todibo. Un vertice Torino – Barcellona che sembra essere sempre più intenso, Juventus e blaugrana potrebbero sedersi -nuovamente- al tavolo delle trattative per trattare l’ennesimo giocatore, che insieme ad Arthur potrebbe portare il giovane francese classe ’99 in bianconero per la prossima stagione.

