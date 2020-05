Lo staff della Juventus sta valutando il colpo zero che può arrivare dalla Bundesliga: Gotze lascerà a parametro zero il Borussia Dortmund, c’è la proposta

In casa Juventus potrebbe arrivare l’ennesimo colpo a parametro zero, e potrebbe arrivare dalla Bundesliga. Infatti da quando filtra dalle ultime notizie di calciomercato avrebbe del clamoroso. L’ex campione del mondo e autore di quel gol che portò la sua Germania a vincere il mondiale: Mario Gotze lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione. Molto sono già state le proposte per la nuova destinazione, ed è spuntata la Juventus in cima alle proposte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lotito, indagine per una frase su Juventus Inter: la situazione

Calciomercato Juventus, occhi ai parametri zero: colpo dalla Bundesliga

Per Gotze, quindi, la destinazione bianconera sarebbe assai gradita. L’idea Gotze non dispiacerebbe nemmeno al vicepresidente Pavel Nedved ma c’è comunque da tenere in considerazione che un possibile rilancio di Gotze in Serie A si potrebbe fare ma ad una condizione, cioè un ridimensionamento d’ingaggio, infatti il tedesco in questo momento pattuisce 8 milioni di euro, troppi, attualmente, per le casse dei bianconeri. Sicuramente Gotze è un’incognita interessante ma nemmeno così certificata, purtroppo l’ex campione del mondo non si è più messo in luce come un tempo e un rilancio in Serie A convincerebbe di meno Fabio Paratici che sarebbe più cauto del vicepresidente Nedved. L’occasione però sarebbe certamente allettante dato il suo probabile arrivo a parametro zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato, Allegri e quel ritorno che darebbe fastidio ai tifosi della Juventus

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK