Il giornalista sportivo Alfredo Martinez molto vicino al Barcellona, conferma con un tweet il no definitivo di Arthur alla Juventus

Arthur comunica a la Juventus un NO definitivo a salir del Barcelona. El lunes se reunió con Abidal y Planas del Barcelona para confirmar que seguirá en el Barcelona la temporada que viene. Se acabó un culebrón de verano. Arthur será azulgrana en la 2020/2021 — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) May 27, 2020

Come scrive il giornalista sportivo Alfredo Martinez sul proprio profilo social avrebbe una sentenza definitiva, infatti quanto si legge non fa felici i tifosi della Juventus, il giocatore avrebbe detto un no definitivo alla possibilità di vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione, una sentenza che andrebbe a gravare e, quindi, annullare l’operazione scambio di cartellini prevista appunto fra Juventus e Barcellona dove Arthur sarebbe dovuto arrivare in cambio di Pjanic.

Calciomercato Juventus, Arthur: Alfredo Martinez conferma il no definitivo

Quello che scrive il giornalista ha una conferma e una volontà da parte di Arthur di continuare ancora in blaugrana, infatti quanto si legge nel tweet è una conferma. Lunedì il giocatore ha incontrato Abidal e ha pianificato la riconferma a Barcellona per la prossima stagione. Il giornalista poi scrive “una soap opera estiva finita. Arthur sarà ancora blaugrana nella stagione 2020/2021″.

