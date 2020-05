Il preparatore atletico dei francesi ha raccontato le difficoltà di arrivare in condizione in Champions, pungendo i bianconeri con una frase shock

Il preparatore atletico del Lione Paolo Rongoni senza mezzi termini ha punzecchiato i bianconeri con una frase shock, infatti in un’intervista riportata da Tuttosport.com, Rongoni ha spiegato la difficoltà che avrà il Lione nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus, senza mezzi termini è arrivata la stoccata ai bianconeri, ecco cosa ha detto: ” “Il mio sogno è che la Lazio si aggiudichi il titolo in campionato, che il giorno dopo la Juventus debba giocarsi il passaggio del turno avendo perso il titolo, che ci sia un casino enorme dentro la squadra bianconera e che noi le diamo poi il colpo di grazia in Champions”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Braida: “Pjanic è perfetto per il Barcellona”.

Juventus Lione, la frase shock del preparatore atletico Rongoni

Paolo Rongoni collaboratore con Rudi Garcia e con un passato alla Roma e alla Lazio ha poi continuato: “Loro arriveranno sicuramente più in condizione dopo dodici partite, e l’unica cosa che potrebbe veramente avvantaggiarci è che le cose non vadano bene in casa bianconera. In questo modo gli si creerebbe un maremoto interno e lì avremmo le nostre chance. È l’unico modo per avere qualche chance in più: noi, in questo momento, stiamo faticando anche ad organizzare le amichevoli visto che il governo ha vietato le partite. In questo momento per giocare dovremmo andare in Qatar, o comunque all’estero. Diventa un problema logistico confrontarci con loro, è questo l’ostacolo maggiore”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Boga: l’idea per l’attacco arriva dal Sassuolo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK