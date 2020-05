Il nuovo calendario di Serie A con i nuovi orari: nessuna squadra potrà, ad esempio, giocare più di due partita in diurna, ecco tutte le novità

Sono 10 su 124 le partite di Serie A che si giocheranno alle 17.15, tutte, per altro, nei turni del fine settimana: l’ultimo di giugno e quattro a luglio. Nessuna di queste partite sarà a Napoli e Lecce. Manca ancora l’ufficialità ma il calendario per la ripresa della Serie A, almeno da quanto si legge dall’ANSA, avrà l’oltre della metà dei match ad orari serali: alle 21.30 e una cinquantina, invece, verso le 19.15.

Serie A: la sfida scudetto Juve-Lazio sarà lunedì 20 luglio

In attesa dell’ufficialità, un’altra particolarità sul nuovo calendario riguarderebbe i turni diurni, infatti da quanto si evince da ANSA, nessuna squadra giocherà più di due turni in diurna. Juventus – Lazio il big match che forse varrà il titolo per lo scudetto (il 34esimo turno) potrebbe essere scelto come posticipo per lunedì 20 luglio.

