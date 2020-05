La Juventus sta trattando l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, per arrivare a lui avrebbe offerte più contropartite tecniche, ecco l’operazione

Da tempo la società bianconera ha come primo obiettivo del reparto offensivo Federico Chiesa, la giovane stella della Fiorentina piace al ds Paratici che aveva già praticamente chiuso l’operazione un anno fa, ora ripropone l’assalto e visto che i viola difficilmente se ne priveranno ha già pronta l’offerta per convincere Commisso. Delle contropartite tecniche che possono fare al caso della Fiorentina, ecco chi:

Cristian Romero potrebbe essere utile ai viola, il difensore rientrerà dal prestito al Genoa, oltre a lui potrebbe interessare il profilo di Luca Pellegrini, il giovane terzino tornerà anche lui dal prestito con il Cagliari e la Juventus starebbe riflettendo sul suo futuro, possibile contropartita di qualità.

Calciomercato Juventus, contropartite tecniche per arrivare a Chiesa

Altri due profili che potrebbero essere utilizzati come contropartite utili alla Fiorentina potrebbero essere:

Daniele Rugani che è pronto a diventare una certezza per la difesa, l’esperienza ormai c’è ma il blocco per la Fiorentina sarebbe rappresentato dal suo ingaggio, decisamente oneroso per le casse viola. Un altro nome inedito che potrebbe essere incluso nell’affare è quello di Mattia Perin il portiere ex Genoa ha una buonissima esperienza e potrebbe davvero fare comodo ai viola. Insomma le contropartite non mancano per arrivare a chiudere l’operazione con i viola, ma c’è sempre da tenere in considerazione l’ardita richiesta dell’Inter che avrebbe proprio come obiettivo primario per la rosa del prossimo anno il profilo del giovane attaccante Federico Chiesa.

