Juventus, senti CR7: dosare le energie in vista dei tanti impegni

La Juventus dovrà disputare diverse partite in turno serale, con l’orario alla spagnola delle 21.45. Molti dei match saranno in trasferta, infatti da questo punto di vista vorrà dire che si rientrerà a Torino alle luci dell’alba, ritornare in pullman da un viaggio potrebbe anche ulteriormente stancare la squadra. CR7 però, anche in questa occasione, avrebbe la soluzione ideale per gestire al meglio il sonno. Infatti il fuoriclasse portoghese è sempre molto attento alle ore di sonno, che non devono essere mai sacrificate, come l’alimentazione, due fondamentali punti per il benessere fisico. Infatti proprio secondo il fenomeno, l’alimentazione in questo periodo deve essere dosata e molto leggera. Il corpo non deve essere appesantito, così da poter gestire al meglio tutte le partite ravvicinate. Dalle cinque partite lontane dall’Allianz Stadium, che sono state già messe in calendario la Juventus dovrà conservare energie e testa, per arrivare pronta nella corsa scudetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Pedro ha deciso la sua destinazione