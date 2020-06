Michela Persico e la gita in barca col pancione

Michela Persico pubblica su Instagram la foto della sua gita in barca col pancione, come sappiamo lei e Daniele Rugani aspettano un figlio insieme

Un pancione che cresce sempre di più, il grande giorno si avvicina, infatti l’attesa di Michela Persico per la nascita del figlio con Daniele Rugani sta crescendo. La giornalista dopo la brutta parentesi Covid-19 (ora sta bene) ha deciso di dedicarsi un momento di spensieratezza dopo il lockdown. Un momento di serenità necessario, rispetto agli ultimi mesi di paura. Con una sorridente foto e col pancione in vita, Michela Persico si gode una gita in barca.

Intanto Daniele Rugani sembra sempre più lontano dalla Juventus, un futuro che potrebbe portarlo addirittura in un maxi scambio con la Roma, per il momento filtrano dall’ambiente mercato delle indiscrezioni sul suo futuro, ma come sappiamo la volontà del giocatore e della compagna è quella di rimanere a Torino ancora un po’, ma certamente ci fosse l’opportunità e la soluzione ideale, Rugani potrebbe rivalutare la sua iniziale idea di permanenza bianconera.

