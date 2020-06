Calciomercato Juventus: niente Ronaldo, lo United guarda altrove

Il calciomercato Juventus vedrà senz’altro diversi movimenti nel corso della prossima estate. Tra acquisti e cessioni, l’obiettivo sarà comunque quello di allestire una formazione che possa competere e vincere in Italia e in Europa.

Nella Juventus non si può prescindere dalla presenza di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese durante la sua esperienza italiana ha continuato a fare quello che gli riesce meglio. Ovvero far gol ed essere decisivo per la sua squadra. Nonostante il suo feeling con il club bianconero, non sono mancate in questo periodo le voci che lo volevano in partenza da Torino.

Per lui si è vociferato soprattutto di un possibile ritorno nei suoi “vecchi” club, vale a dire il Manchester United e il Real Madrid. Ma nessun riscontro concreto. Ad ogni modo proprio gli inglesi avrebbero ormai deciso di virare su altri obiettivi e di non prendere in considerazione l’eventuale ritorno di CR7.

Calciomercato Juventus: lo United su Sancho

Come riportano “Don Balon” e calciomercato.it infatti il Manchester United adesso avrebbe messo nel mirino un altro giocatore, decisamente più giovane, come Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Un calciatore inglese di grande talento che sarebbe un investimento anche per il futuro, vista la sua giovanissima età.

E per convincere ancora di più Sancho ad accasarsi ai Red Devils la società inglese avrebbe anche l’intenzione di affidargli la maglia numero sette. Proprio quella che un giorno vestiva Cristiano Ronaldo.

