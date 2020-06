Juventus, riapre l’Allianz Stadium: paritella in famiglia

Domani i giocatori allenati da Maurizio Sarri faranno una partitella di prova nell’Allianz Stadium, a prendere parte alla partita anche gli Under 23

Domani la squadra di Sarri metterà i tacchetti finalmente sul campo, infatti i calciatori disputeranno una partita di prova nell’Allianz Stadium, a prendere parte al match ci saranno anche alcuni giocatori dell’under 23. Dopo 90 giorni dalla chiusura, lo Stadium finalmente riparte, in vista della sfida di ritorno degli ottavi di Coppa Italia, la Juventus riprova il campo di casa e lo fa con un match in famiglia.

Una sorta di allenamento che però avrà tutti gli effetti di un’amichevole in famiglia. I bianconeri sono pronti a ripartire e lo fanno sul campo di gioco, una partitella che vedrà coinvolti anche alcuni giocatori dell’under 23. Due tempi da 30 minuti ciascuno, una piccola prova generale in prossimità della sfida valida per la fine di Coppa Italia contro il Milan. Fuori Higuain, infatti l’attaccante argentino dopo gli esami stare fuori per precauzione, dopo che nell’allenamento ha dovuto fermarsi per un risentimento muscolare. La partita si disputerà in serata, all’orario “spagnolo” delle 21.45. Ricordiamo che dopo la Coppa Italia la Juventus dovrà affrontare il Bologna fuori casa nella prima sfida di campionato dopo lo stop Coronavirus.

