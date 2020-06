La Juventus come indennizzo la permanenza di Kulusevski avrebbe chiesto al Parma due giovani della primavera, ecco chi sono

Kulusevski come sappiamo sarà il prossimo centrocampista della Juventus, il calciatore è attualmente in prestito al Parma e visto che la scadenza del prestito previsto per il 30 giugno, ma dato lo stop forzato causa, come sappiamo, Coronavirus, Dejan Kulusevski acquistato a gennaio dalla Juventus per 44 milioni dall’Atalanta potrebbe ancora rimanere in prestito per qualche mese, visto che il campionato è ancora in corso. Per ricambiare a questo favore, la società bianconera avrebbe chiesto e messo gli occhi su due giovani della primavera del Parma, ecco chi sono:

Calciomercato Juventus, due giocatori dalla primavera del Parma

I profili a cui si è interessata la Juventus sarebbero due: Reinaldo Radu e Gabriele Artistico. Artistico è un attaccante classe 2002, che è stato capocannoniere dei giovani allenati da Veronesi, una vera rivelazione dell’Under 19. Radu, invece, che è anche lui un classe 2002, è un terzino di spinta prelevato la stagione scorsa in Spagna dal Villareal. Due profili che potrebbero fare comodo ai bianconeri.

