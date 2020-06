Ormai l’addio di Pjanic sembra sempre più certezza, a confermare questo dubbio ci ha pensato Junuzovic, amico e componente dell’entourage del calciatore

Ormai il futuro di Miralem Pjanic sembrerebbe sempre più lontano da Torino e dalla Juventus, infatti nei desideri del calciatore ci sarebbe proprio il Barcellona, sua prossima, molto probabilmente, destinazione.

A confermare questi dubbi ci ha pensato Adis Junuzovic, amico di Pjanic e componente stretto del suo entourage, ecco cosa ha detto: “Giocare nel Barcellona è sempre stato un sogno per Miralem. Questo interesse non mi sorprende. Non dovrei raccontarlo, però, per lui, sarebbe un sogno che si avvera”. Parole che non lasciano dubbi sul fatto che Pjanic accetterebbe volentieri la destinazione spagnola, infatti come sappiamo, Miralem è coinvolto in un maxi scambio che vedrebbe Pjanic in blaugrana e il centrocampista brasiliano del Barcellona Arthur in bianconero. Junuzovic ha poi continuato:

Juventus, Pjanic è addio: “È innamorato del Barcellona”

Come riportato in un’intervista su Calciomercato.it, Adis Junuzovic componente dell’entourage di Pjanic e amico intimo del calciatore ha dato novità importanti sul futuro del centrocampista sempre più proiettato in ottica blaugrana, ecco cosa ha detto: “Non è un problema l’interesse del Barcellona, non importa quello che succederà. So che Miralem sarà un professionista al 100% durante tutto il tempo in cui resterà alla Juventus. Oggi non so se deciderà di cambiare squadra quest’estate, dico la verità. Ma ho la certezza che, finché giocherà per la Juve, darà tutto per continuare a vincere dei titoli“. Junuzovic ha poi concluso: “In Italia ha fatto un grande percorso da calciatore e ora è cosciente di poter giocare ai vertici europei. Il suo ruolo è quello da numero 8, però ha dimostrato di essere un giocatore duttile e si saper rendere al meglio anche davanti alla difesa. Per questo stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti d’Europa. A livello calcistico Miralem adora il Barcellona e su questo non ci sono dubbi”.

