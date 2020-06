La nuova modifica temporanea è stata approvata ufficialmente dalla Figc, cinque sostituzioni a parita nel nuovo regolamento

Si inizierà con le cinque sostituzioni anche in Italia, la nuova regola temporanea prende ufficialmente il via, la Figc nel consiglio federale che si è tenuto oggi ha deciso di autorizzare la nuova modifica temporanea al regolamento, per consentire cinque cambi nel calcio della ripresa post emergenza Covid-19

Cinque sostituzioni, è ufficiale: la Figc accetta la nuova modifica

È arrivato anche il comunicato ufficiale in cui si è decisa la nuova regola -temporanea- delle cinque sostituzioni, ecco cosa c’è scritto: “Di consentire l’effettuazione di un numero massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni programmate fino al termine della stagione 2019/2020”.

